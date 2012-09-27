Artık zombisiz bir hayat düşünemiyoruz.

FPS oyunlarına bile giren bu yaratıklar ilk oyunda olduğu gibi ikinci Black Ops oyununda da bizlerle olacak.

Nitekim Black Ops 2 oyununu için sonunda tatmin edici bir zombi videosu yayınlandı. Bol miktarda kurşun harcanan ve zombie kanı dökülen videoda, farklı silahları görebiliyoruz.

Görüntülere bakılırsa standart haritalar dışında bu sefer gezici bir görevimiz olacağa benziyor. Bu sayede belli haritalar içerisine sıkışmayacağımızı düşünüyoruz.

Ayrıca görüntülerde bir de giden otobüsü savunma sahnesi vardı ki, bu da hiçbir CoD serisinde görmediğimiz bir aksiyon.

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