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Arslan: 'Oyun tatmin etmedi'

PTT 1. Lig'de Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Karşıyaka'nın teknik direktörü Cihat Arslan, ''Puan olarak çok başarılıyız ama bu oyun bizi tatmin etmedi'' dedi.

15 Eylül 2012 Cumartesi 23:10
Arslan: 'Oyun tatmin etmedi'
Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, maç öncesi favori gösterildikleri müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini ve Ankaragücü'nün kendilerine karşı dirençli bir mücadele gösterdiğini söyledi.

Maçın başında attıkları golle öne geçtiklerini kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

''Mücadele anlamında korktuğumuz başımıza geldi. Golden sonra Ankaragücü çözülebilir diye tahmin etmiştik ama çözülmedi. Bizim için zor karşılaşma oldu. İkinci golden sonra takım rahatlayınca pas yapmaya başladı. Kendi takımımı kutluyorum ama eksiklerimiz vardı. Ankarargücü'nün genç oyuncuları da ışıl ışıl parladı. Puan açısından geldiğimiz nokta çok önemli. Ancak geçen haftadan sonra oyun açısından bu hafta sorun yaşadık. Bu karşılaşmanın analizini yapmamız gerekiyor. Puan olarak çok başarılıyız ama bu oyun bizi tatmin etmedi. Uzun zamandır bizi destekleyen taraftarımıza galibiyet armağan edebildiğimiz için mutluyuz.''

Arslan, karşılaşmanın devre arasında Onur Akbay-Ersin zorunlu değişikliğini yaptıklarını bu nedenle daha sonra oyuna müdahale etmede sorun yaşadıklarını kaydetti.

Kaleci Necati'nin performansının hatırlatılması üzerine Arslan, ''Bugün Recep de oynasa aynı performansı gösterirdi. Necati'yi biraz genç olduğu için tercih ettik. Necati çok iyiydi ama o kadar çok şut attıranlara da hesap sormamız lazım'' diye konuştu.
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