Arslan: ’’Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik’’

Cihat Arslan, berabere oynamaya alışmış, kurulu düzeni olan Bucaspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini ve girdikleri pozisyonları değerlendirdiklerini söyledi.





Kendilerine göre Ahmet'in pozisyonunun penaltı olduğunu ve 3. golü de bulma şanslarının olduğunu belirten Arslan, ''Bucaspor da duran toplarda ve kenar ortalarda etkili oldu. Dalmat'la son dakikalarda bulduğumuz bir pozisyon vardı. Yediğimiz golden sonra strese girsek de galip gelmesini bildik. İki takım da maça iyi hazırlanmıştı ancak hakem iyi hazırlanmamış, bizi çok ezdi'' dedi.





Arslan, gelecek hafta lider 1461 Trabzon'u ağırlayacaklarının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:





''Biz lige maç maç bakıyoruz. Bu 1461 Trabzon'u büyütmek değil ama takımda Türkiye liglerinin gelecek vadeden Jebrin ve Eren gibi 2-3 oyuncusu var. Geçmiş sezonlarda Bucaspor gibi 2. Lig'den gelip kadrolarını koruyan ekipler 1. Lig'de şampiyon oldu. Ligde kurulu düzenler başarılı oluyor. Ancak biz yine dayanışma içinde olursak başarılı olabiliriz.''





Makukula'nın 60 dakika boyunca görevini yapmaya çalıştığını ifade eden Arslan, ''Bugün kendisini hem takımı cesaretlendirme hem de rakip takımı tedirgin etme anlamında kullandık. Kadroda şans bulması sürprizdi ama iyi mücadele etti'' dedi.