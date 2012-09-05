Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Arsene Wenger’e başkan desteği

Arsenal'in özellikle transfer tercihlerinde çok eleştirilen teknik adamı Arsene Wenger'e destek başkan Peter Hill-Wood'dan geldi.

05 Eylül 2012 Çarşamba 11:20
Arsene Wenger’e başkan desteği
İngiltere Premier Ligi'nde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Liverpool deplasmanında 2-0 ile kazanan Arsenal'de, menajer Arsene Wenger satılan oyunculardan kazanılan parayı transferde kullanmayı için eleştirilirken, Fransız teknik adama destek, Guardian gazetesine konuşan kulüp başkanı Peter Hill-Wood'dan geldi.

"Arsene harcayacak paraya sahipti ama bunun bir limiti var. 60 milyon avro tek bir futbolcuya bağlanmaz. Arsenal'in en büyük hissedarı Stan Kroenke'nin, Şeyh Mansur ya da Roman Abramovich kadar yatırım yapacak gücü yok. Böyle rekabet edemeyiz. Bu onun yöntemi değil ve ne mutlu ki Arsene Wenger bunu biliyor" diyen Hill-Wood, menajerlerinin Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi okuduğunu, aptal olmadığını ve bir kulübün nasıl yönetilmesi gerektiğini bildiğini söyledi.

Arsenal yaz döneminde Santi Cazorla, Lukas Podolski ve Olivier Giroud üçlüsünü 38 milyon sterlin harcayarak kadrosuna katmasına rağmen; Alex Song ve kaptan Robin Van Persie gibi iki temel direğini toplam 43 milyon sterlin karşılığında, sırasıyla Barcelona ve Manchester United'a satarak kasasını yine artıda tutmuştu. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim