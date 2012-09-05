Arsene Wenger’e başkan desteği

İngiltere Premier Ligi'nde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Liverpool deplasmanında 2-0 ile kazanan Arsenal'de, menajer Arsene Wenger satılan oyunculardan kazanılan parayı transferde kullanmayı için eleştirilirken, Fransız teknik adama destek, Guardian gazetesine konuşan kulüp başkanı Peter Hill-Wood'dan geldi.





"Arsene harcayacak paraya sahipti ama bunun bir limiti var. 60 milyon avro tek bir futbolcuya bağlanmaz. Arsenal'in en büyük hissedarı Stan Kroenke'nin, Şeyh Mansur ya da Roman Abramovich kadar yatırım yapacak gücü yok. Böyle rekabet edemeyiz. Bu onun yöntemi değil ve ne mutlu ki Arsene Wenger bunu biliyor" diyen Hill-Wood, menajerlerinin Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi okuduğunu, aptal olmadığını ve bir kulübün nasıl yönetilmesi gerektiğini bildiğini söyledi.





Arsenal yaz döneminde Santi Cazorla, Lukas Podolski ve Olivier Giroud üçlüsünü 38 milyon sterlin harcayarak kadrosuna katmasına rağmen; Alex Song ve kaptan Robin Van Persie gibi iki temel direğini toplam 43 milyon sterlin karşılığında, sırasıyla Barcelona ve Manchester United'a satarak kasasını yine artıda tutmuştu.