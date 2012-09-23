Arkas, Polonya’da ikinci oldu





Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Polonyalı voleybolcu Ambroziak anısına düzenlenen turnuvayı ikinci sırada tamamladı.





Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan ve toplam 6 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçında AZS Politechnika'yı 3-1 ile geçen Arkas Spor, yarı final karşılaşmasında da Zaksa'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.





Finalde geçen sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi dörtlü final ilk maçında mağlup olduğu PGE Skra Belchatow ile karşılaşan İzmir temsilcisi, 25-22, 17-25, 25-23, 13-25 ve 13-15'lik setlerle rakibine 3-2 yenildi.





Arkas Spor, bu sonucun ardından turnuvayı 2. sırada tamamladı.



