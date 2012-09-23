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Arkadan vurup kaçan o terörist öldürüldü

Van'da dün polis memuru Tuncay Akyüz'ü arkasından sinsice yaklaşarak kafasına ateş ederek şehit eden 2 terörist, Özel Harekat polisinin katıldığı operasyonla ölü olarak ele geçirildi.

23 Eylül 2012 Pazar 20:45
Arkadan vurup kaçan o terörist öldürüldü

Van’a 10 kilometre uzaklıktaki Bakacık Köyü yakınlarında özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, ’teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı terörist, çıkan çatışma sonucu ölü ele geçirildi. Üzerlerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen PKK’lılardan birinin, polis memuru Tuncay Akyüz’ü dün akşam görev yaptığı hastane önünde şehit edenlerden olduğu belirtildi.

Van İpekyolu Caddesi Üzerinde bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli polis memuru 26 yaşındaki Tuncay Akyüz’ün dün akşam şehit edilmesinin ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda Süphan Mahalesi ile Bakacık Köyü arasındaki kırsal alanda 2 PKK’lının saklandıkları tesbit edildi. Özel Hareket Polislerinin katıldığı operasyonda, güvenlik güçlerinin ’teslim ol’ çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vedrmeleri üzerine sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 PKK’lı da ölü ele geçirildi.

PKK’lıların üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Yapılan incelemede ölü ele geçirilen PKK’lılardan birinin dün akşam Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli polis memuru 26 yaşındaki Tuncay Akyüz’ü şehit eden terörist olduğu belirtildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
 

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