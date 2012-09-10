Arka sokakta neler oluyor?

Eskici adlı mekanda düzenlenen bir nişan törenine katılan çift, çıkışta arkadaşlarıyla tantuniciye gidip yemek yedi. Özçelik ve erkek arkadaşı, habercileri fark edince birbirinden uzaklaştı.
“Arka Sokaklar”da birlikte rol aldığı Uğur Pektaş’tan yaklaşık 9 ay önce boşanan Gamze Özçelik, önceki akşam yeni sevgilisiyle Beyoğlu’nun arka sokaklarında objektiflere yakalandı
Eskici adlı mekanda düzenlenen bir nişan törenine katılan çift, çıkışta arkadaşlarıyla tantuniciye gidip yemek yedi. Özçelik ve erkek arkadaşı, habercileri fark edince birbirinden uzaklaştı.