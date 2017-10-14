Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı

Yayınlandığı günden beri rekorlar kıran Arka Sokaklar dizisinin sevilen ismi Selin öldü mü? En çok izlenen türk dizilerinden biri olan ARka Sokaklar'da Selin karakterini canlandıran Oya Akar senaryo gereği ölerek diziye veda mı edecek bu sorunun yanıtı aranıyor.

Mesut kurtarabilecek mi?

Denizde boğulan ve nefes almadan zorlanan selin'e ilk tedaviyi Mesut komser yapmaktadır. Selin hayranlarına müjdeli haberi verelim. Oya Akar ölmedi ve diziye devam edecek. Arka Sokaklar heyacanı kaldığı yerden devam etmeyi sürdürecek.