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Arınç'tan müdüre fırça!

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adana'da deprem sırasında çok değerli çinileri çalınan tarihi Ulucami'yi gezdi.

20 Eylül 2012 Perşembe 17:25
Arınç'tan müdüre fırça!

Çiniler üzerinde yazan Arapça yazıyı okuyamayan Vakıflar Bölge Müdürü Murat Saraçoğlu'na kızdı, yazıyı okuyan Basın Yayın Enforormasyon İl Müdürü Mustafa Keleş'i ise övdü, "Siz yer değiştirin" dedi.

Hayırsever çiftin yaptırdığı okulun açılışına katılan Arınç, "Bizi annelerimiz okula gönderirken, 'Allah zihin açıklığı versin' derdi. Sizler de çocuklarınızı böyle uğurlayın. Allah zihin açıklığı versin demek laikliği incitmez" dedi.

Başbakan yardımcısı Arınç, partisinin Çukurova İlçe binasının ve okul açılışları ile ziyaretlerde bulunmak için Adana'ya geldi. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret eden Arınç, ‘Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası' kapsamında hayırsever vatandaşların sundukları hizmetleri yerinde görmek için Adana'ya geldiğini söyledi.

‘O KONU AÇILACAĞI KADAR AÇILDI'

Başbakan Yardımcısı Arınç, son dönemlerde artan terör olayları ve muhalefetle ilgili sorulara ise, "Valilikte iç politikayla ilgili soru almayım. Uygun olmaz. Dün tesadüf oldu, o konuyla ilgili uzun uzun açıklamalar yaptım" dedi. Bir gazetecinin, "Bu konuyu biraz daha açmanızı isteyeceğiz" şeklindeki ısrarı üzerine Arınç, "O konu açılacağı kadar açıldı zaten. Daha da açmak yerine, bir yerden kapatmak lazım aslında" diyerek gazetecilerin sorularını cevaplamadı.

 

MÜDÜRE FIRÇA

Arınç, daha sonra tarihi Ulu Cami ve Medresesini gezdi. Ayakkabılarını çıkartıp camiye giren Arınç'ın dikkatini Adana depreminden sonra çalınan çiniler çekti. Arınç, çiniler üzerindeki Arapça yazının ne anlama geldiğini sordu. Cevap veren olmayınca Vakıflar Bölge Müdürü Murat Saraçoğlu'na "Siz ne yazdığını biliyor musunuz?" diye sordu.

Müdür Saraçoğlu'nun bilmediğini söylemesi üzerine Arınç, "Siz ne mezunusunuz?" diye tekrar sordu. Müdür Saraçoğlu, ziraat mühendisi olduğunu söyledi. Bu sırada, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Mustafa Keleş, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayan yazıyı okuması üzerine Arınç şaşırdı. Arınç, "Siz yer değiştirin" dedi.

 

‘EMREDİYORUM OKU'

Cami Medresesinde açılan resim kursu sergisini de gezen Arınç'a Seyhan İlçe Belediye Başkanı Azim Öztürk çini tablo hediye etti. Adana Valiliği de yapan Ziya Paşa'nın mezarının başına gelen Arınç, Ziya Paşa'nın şiirlerinden beyit okudu. Daha sonra, Belediye Başkanı Öztürk'e "Sen de bir beyit oku" dedi. Öztürk'ün "Haddimi aşmam" sözü üzerine Arınç, "O zaman emrediyorum" dedi. Gülüşmelerin ardından Arınç ve beraberindekiler Ramazanoğlu Konağını gezdi. Çıkışta gazetecilerin gündemle ilgili, "Çok geç oluyor, açıklama yapar mısınız?" sorusuna Arınç,"Benim sözlerim geç olmaz" diyerek cevap verdi.

‘ALLAH ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN DEMEK LAİKLİĞİ İNCİTMEZ'

Arınç, daha sonra, Hayırsefer Gönül ve Ferhat Baykara çiftinin yaptırdığı Çukurova Gönül-Ferhat Baykara İlkokulu'nun açılışına katıldı. Törende konuşan Arınç, ne gelirse başımıza cehaletten geldiğini ifade ederek, "Eğitimle cehaleti yok edeceğimizi biliyoruz. Bütçeden eğitime çok fazla kaynak aktarmamıza rağmen bu yetmiyor. Çünkü nüfusumuz 75 milyon. 30 yaşında altındaki nüfusun yüzde 70'i de eğitim çağında. Bu yıl ilk kez okula başlayan öğrenci sayısı 17 milyon. Bu rakam Avrupa'da 5 ülkeyi bir araya getirseniz onların nüfusundan daha fazla. 10 yılda 365 bin öğretmen ataması yaptık. Bu cumhuriyet tarihinde yapılan en fazla atamadır. Ama çocuklarımızın geleceği için daha fazla atama yapıp eğitim seviyesini daha yukarılara çekeceğiz. Pırıl pırıl çocuklarımız var. Bizi annelerimiz okula gönderirken, 'Allah zihin açıklığı versin' derdi. Sizlerde çocuklarınızı böyle uğurlayın Allah zihin açıklığı versin demek laikliği incitmez."

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