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Bülent Arınç'a protesto şoku !

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Muğla ziyareti, bir kadının protestosu ile başladı. Arınç valilik binasından çıkarken bağıran kadın, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

27 Eylül 2012 Perşembe 17:03
Bülent Arınç'a protesto şoku !

Muğla'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, saat 10.15'te Dalaman Havalimanı'na geldi. Arınç'ı Muğla Valisi Fatih Şahin, AK Parti İl Başkanı Nihat Zeybek, AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ve partililer karşıladı. Havalimanında bir açıklamada bulunmayan ve yaklaşık 30 araçlık konvoy ile Muğla'ya hareket eden Arınç Valiliğe geldi. Vali Fatih Şahin ve yöneticilerden bilgi alan Arınç, burada yaptığı açıklamada, Muğla'nın tarım, madencilik ve özellikle turizmde yükselen değer ve öneme sahip olduğunu belirtti. Arınç, "Muğla ilimiz birçok zenginliği ve yüksek potansiyeli ile önemli illerimizin başında geliyor. Özellikle ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biri. Muğla, 30 milyar doları aşan turizm gelirleri ile bu sektörde ciddi bir yere geldi" dedi. Arınç, Kasım ayındaki yerel medya seminerinin Muğla'da yapılacağını söyledikten sonra görüşme basına kapatıldı.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme ardından binadan Vali Şahin ve AK Parti milletvekilleri ile çıkan Arınç, önce polisin tören kıtasını selamladı, ardından bahçeden kaldırıma çıktı. Arınç, Valilik önünde bir kadın ile tokalaşıp sohbet ederken, 33 yaşındaki Gülşah Atasever adlı başka bir kadın yanına yaklaştı. Atasever, Arınç'a bağırarak tepki gösterince ortalık karıştı. Bülent Arınç'ın etrafı korumalarla çevrildi ve otomobile binmesi sağlandı. Gülşah Atasever ise, koluna giren iki polis tarafından gözaltına alındı.

"ŞEHİTLER VARKEN"

Polis aracına götürülen kadın, gazetecilerin "Neden bu eylemi yaptınız?" sorusu üzerine "Bu kadar şehit varken, neden buraya geldi diye tepki verdim. Bırakın beni bir şey yapmadım. Sadece boykot edecektim ben" diye bağırdı. Genç kadın, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Arınç ve yanındakiler de Valilikten ayrıldı.

Gülşah Atasever'in Muğla'da düzenlenen şehit mitinglerinin tamamına elinde bayrak ve Atatürk posterleri ile katılarak sık tepki verdiği ifade edildi.


ÜNİVERSİTELER ARASINDA CİDDİ REKABET VAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademik açılış töreni için kente gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, valilik ziyareti ardından Meslek Yüksekokulu Spor Salonu ve Konuk Evi’nin açılış törenine katıldı. Arınç, tören alanına girince üniversite öğrencilerinin büyük bölümü tören alanını sessizce terk etti.

Arınç, törende bir konuşma yaptı. Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Arınç, "Genç nüfus, 'Zenginlik' demektir. Bir ülkenin gelişip güçlenmesi için bilgi önemlidir. Üniversiteler arasında ciddi bir rekabet var. Türkiye üniversiteleri dünya üniversiteleriyle yarışıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de Türkiye’deki ilk 20 üniversite hedefini tutturacaktır. Bu tesiste gençler spor yapma imkanı bulurken konuk evinde ise turizm bölümü öğrencileri staj yapabilecek. Muğla’ya hayırlı olsun."

Arınç, konuşmasının ardından, basketbol sahasını gezdi, basket topuyla biraz oynadıktan sonra topu potaya attı. Ancak, top çemberden geçmedi. Arınç, konuk evini gezdikten sonra akademik açılış için kampus alanındaki tören yerine geçti.

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