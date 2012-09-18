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Arif Doğan: Eşref Bitlis'i KGB, CIA öldürdü

Arif Doğan, Eşref Bitlis'in hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade verdi

18 Eylül 2012 Salı 18:50
Arif Doğan: Eşref Bitlis'i KGB, CIA öldürdü

Ergenekon Davası'nın tutuksuz sanığı emekli Albay Arif Doğan, eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade verdi.

“Ergenekon” davasının tutuksuz sanıklarından emekli Albay Arif Doğan, “Ankara'dan talimat gelmiş. İnternete düşen bantlar vardı. Onların içinde rahmetli Eşref Paşam ile ilgili (Eşref Bitlis) bir şeyler varmış. Onun uçağının düşmesiyle ilgili yürütülen bir soruşturma. Değerlendirmelerimi sordular. Onları söyledim” dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen, “Ergenekon” davasının tutuksuz sanıklarından Arif Doğan, Teörle Mücadele Kanunu'nun (TMK)10. Maddesi'yle görevli özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ümit Zafer Çolak'a ifade verdi.

İfade verme işleminin ardından Doğan adliyeden, otopark kapısından çıkarak ayrıldı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Doğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağının düşmesine ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında talimatla ifade vermek üzere adliyeye geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ankara'dan talimat gelmiş. İnternete düşen bantlar vardı. Onların içinde rahmetli Eşref Paşam ile ilgili (Eşref Bitlis) bir şeyler varmış. Onun uçağının düşmesiyle ilgili yürütülen bir soruşturma. Değerlendirmelerimi sordular. Onları söyledim. Daha önce bantların tahkikatıyla ilgili sayın Savcı Zekeriya Öz'e 2 gün boyunca ifade vermiştim. 'O bantların hepsi sahte' demiştim. 'Gerçeği yansıtmıyor' demiştim. Yine öyle dedim.”

“Bitlis'in uçağının düşürülmesi KGB, CIA işi”

İfade alan savcı Çolak'ın kendisine, “Eşref Bitlis ile ilgili düşenceniz, değerlendirmeniz nedir?” diye sorduğunu anlatan Doğan, “Benim değerlendirmem bu işte. 'Rusya'nın KGB'si, Amerika'nın CIA ve FBI'sı, İsrail'in MOSSAD'ı, Türkiye'nin Orta Doğu ile ilgili ilişkilerini kesmek için yaptı' dedim. PKK kanalıyla tampon bölge oluşturmak amacıyla yapılıyor. Rahmetli Eşref Paşa, bunu ortaya çıkarmak için bayağa mesafe katetmişti. 'Bu suikastı KGB, CIA-FBI, MOSSAD yapmıştır' dedim” şeklinde konuştu.

Emekli Albay Arif Doğan, internete düşen ses kayıtları nedeniyle özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e bilgi vermek için 30 Eylül 2010'da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gitmiş ve 8 saat süresince ifade vermişti.

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