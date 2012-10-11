Arena tamamen dolmadı

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nın 2012-2013 sezonu THY Avrupa Ligi (A) Grubu ilk hafta maçında Rusya'nın Khimki takımıyla yaptığı maçta Sarı-Lacivertli taraftarlar, takımlarını coşkuyla destekledi.





Ülker Sports Arena'da yapılan maçta özellikle basın tribününün karşısındaki pota arkasında yer alan ateşli taraftarlar, maçın başından itibaren ayakta tezahürat yaparak takımlarına destek verdi.





Diğer taraftarlar da tezahürat yaparken, Fenerbahçe Ülker'in attığı her sayıda salonda alkış koptu.





Sarı-lacivertli taraftarlar, top rakibe geçtiğinde ıslıklayarak baskı oluşturmaya çalıştı.





Salon tamamen dolmadı





THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında salonun tamamı dolmadı.





15 bin kapasiteli Ülker Sports Arena'nın özellikle üst kısmında pota arkasındaki tribünler boş kaldı.