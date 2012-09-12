Ardeşen’in altın galibiyeti

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 27-26 yenen Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü'nün başkanı Sultan Rauf Oğuz, İzmir'de altın değerinde bir galibiyet aldıklarını söyledi.





Oğuz, İzmir Büyükşehir Belediyespor galibiyetinin morallerini yükselttiğini belirterek, ''İzmir'den altın değerinde bir galibiyet aldık. Bu galibiyetin bize büyük katkısı olacak'' dedi.





Lig'de 16 Eylül Pazar günü sahalarında İstanbul Maltepe Belediye Gençlik Spor'u, 18 Eylül Salı günü ise Türkiye Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edeceklerini ifade eden Oğuz, ''Bu 2 karşılaşma da bizim için çok önemli. Her ikisini de kazanarak Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'ndaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Teknik ekibimize ve oyuncularıma çok güveniyorum. Taraftarımızın bizi yalnız bırakmamasını istiyorum. Taraftarlarımızı tribünde takımımızı desteklemeye davet ediyorum'' diye konuştu.