Ardeşen galibiyeti taraftara borçlu

Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nde mücadele eden Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü'nün teknik direktörü Hüsnü Kemal Durak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Kupası karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 35-30 mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, ''Böyle bir ambiyansta skoru kendi lehimize sonuçlandırdığımız için teknik ekip ve oyuncular olarak çok mutluyuz. Ancak karşılaşmanın bir de rövanşı olacak. İstediğimiz skoru İzmir'de 31 Ekim'de oynayacağımız rövanş maçında da elde edip tur atlamak istiyoruz'' diye konuştu.





Avrupa kupaları nedeniyle Bayanlar Süper Ligi'ne ara verildiğini anımsatan Durak, şöyle devam etti:





''Lige başladığımız süreçte takımdaki eksikliklerimizi gördük. Şimdi önümüzde bir aylık ara var. Bu arada eksikliklerimizi tamamlayıp taraftarımıza çok daha farklı bir takım sunacağımıza inanıyorum. Taraftarımız bizi beklesin, yarınlar çok daha iyi olacak. Çok mükemmel bir taraftara sahibiz. İzmir Büyükşehir Belediyespor ile yaptığımız Türkiye Kupası maçında elde ettiğimiz galibiyeti de taraftara borçluyuz''





Durak, 35 yıldır hentbol camiasında olduğunu ancak böyle bir taraftar ve heyecan görmediğini ifade ederek, taraftarlarının heyecanının diğer illere de yayılmasını temenni etti.



