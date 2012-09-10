Ardeşen’de ilk galibiyet sevinci

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele eden Ardeşen Gençlik Spor'da antrenör Kemal Durak, ilk maçlarını kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, ''Oyuncularımı kutluyorum. Zor bir deplasmandan iyi bir sonuç ile dönüyoruz. Lige galibiyetle başladık, devamını getirmek istiyoruz'' dedi.





Yeni bir ekip olarak galibiyetin kendilerine büyük moral verdiğini kaydeden Durak, ''Önümüzde uzun bir dönem var. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz. Gelecek hafta da İstanbul Maltepe Belediye Gençlik ve Spor ile önemli bir maç oynayacağız. Artık bu maça odaklanarak hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.