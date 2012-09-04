Arda Turan: 'Galatasaray bu gruptan çıkar'

Atletico Madrid’te son olarak Avrupa Süper Kupası sevinci yaşayan Arda Turan, Bursaspor maçında Türk Telekom Arena’daydı. Yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılılar’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki grubuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray’ın Devler Ligi tecrübesine dikkat çeken Arda, "Çok iyi transferler yapıldı. Takım iyi bir hava yakaladı. Grubun favorisi tabi ki Manchester United. Ancak Galatasaray da yabana atılmamalı" ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki futbolcu, Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi’nde başarı sağlamasının, ülke futbolu açısından son derece önemli olduğunu belirtti.





"Bu takım Avrupa’nın devlerini dize getirdi"





Arda, "Avrupa’da gelecek başarılarla ülkemizin adını daha fazla duyurmalıyız. Biz yurt dışındaki futbolcular olarak bunun için elimizden geleni yapıyoruz. En son Avrupa Süper Kupası’nda Emre abiyle birlikte Türkiye’yi güzel bir şekilde temsil ettik. Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olacağından şüphem yok. Kaliteli kadronun yanı sıra Fatih Terim faktörü unutulmamalı. Bu takım Avrupa’nın devlerini dize getirdi, yine aynısını başarabilir. Galatasaray’ın gruptan çıkacağına olan inancım tam” diye konuştu.





Kaynak: Fanatik - Mehmet Demircan