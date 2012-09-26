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Aranızdan su sızmasın!

REHAU, uzun süren hazırlık döneminin sonunda "Aranızdan Su Sızmasın" sloganıyla başlattığı ödüllü kampanyası ile sosyal medyaya ses getiren bir giriş yaptı. Advertorial

26 Eylül 2012 Çarşamba 16:10
Aranızdan su sızmasın!

Kısa zamanda yakalanan bu başarı marka yetkilerini önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek proje ve kampanyalar için heyecanlandırırken, kullanıcıları da teşvik ediyor.

Kartopu Reklam Danışmanlık ve Yapım şirketi ile birlikte, sosyal medyada kendilerini son kullanıcıya tanıtmak amacıyla "Aranızdan Su Sızmasın" kampanyasını yürüten REHAU Pazarlama Müdürü Şemun Alp BİBER, "Kampanyanın geri dönüşünden çok memnunuz. Sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz tatil hediyeli kampanyamız da ilgi gördü. Kampanyanın en keyifli çalışmalarından olan skeçlerimiz hem internet sitemiz hem de Facebook üzerinden defalarca izlendi." diyerek kampanyanın hedefine ulaştığını söyledi.

Kartopu Reklamın sahibi Nergis Sinem YILMAZ ise "REHAU' nun, son kullanıcılarda marka bilinilirliği yaygınlaştırmak amacı ile sosyal medyada başlattığı kampanyanın web sayfasına ’dan web sitesinden ve sayfasından ulaşılabilir.

Kullanıcılar internet sayfalarımızı ziyaret edip bizi takip ederek hediye çekilişlerine katılabilirler 29 - 30 Eylül tarihlerinde Bağdat Caddesine özel Aranızdan Su Sızmasın T-sört ve şapkalarından almak isteyen herkesi bekliyoruz dedi." 170 ülkedeki satış ofisleri, 40'tan fazla fabrikası ve 15.000'ten fazla çalışanı ile endüstri ve otomotiv alanlarında faaliyet gösteren ve bu alanlarda polimer malzemeler ile sistem çözümleri tedarik eden REHAU, dünyadaki en dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım suyu tesisat sistemlerini sunuyor Avrupa'da 1 numara olan REHAU, Türkiye'de de lider olmayı hedefliyor.

REHAU tesisat sistemlerinin kalitesini ortaya çıkarmaya ve son müşteride farkındalık yaratmaya yönelik kampanya, sene sonuna kadar çeşitli hediyeler vermeye devam edecek.

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