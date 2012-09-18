Aracı: ’’3 maçta 6 puan elde etmemiz başarıdır’

Denizlispor'un basın sözcüsü Nihat Aracı, oynadıkları 3 maçta 6 puan alınmasının başarı olduğunu söyledi.





Aracı yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçında alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutladığını belirtti.





Takımın son iki maçı iyi savunma yaparak kazandığını ifade eden Aracı, ''Takımımız her hafta üzerine koyarak gerek fiziksel gerekse futbol oynama anlamında daha iyi duruma geliyor. Transfer ettiğimiz bazı önemli futbolcuların da fiziksel olarak takıma katılmasıyla güzel sonuçlar almaya devam edeceğimize inanıyorum. Ligde oynadığımız 3 maçta 6 puan elde etmemiz bizim için başarıdır'' diye konuştu.





Aracı, taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, kendi sahalarında oynayacakları maçlarda taraftarlardan tribünleri doldurmalarını istedi.





Öte yandan, Denizlispor, 23 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı TKİ Tavşanlı Linyitspor maçının hazırlıklarına başladı.