Arabası geldi

Reza Zarrab, eşi Ebru Gündeş'i mutlu edebilmek için kesinin ağzını sonuna kadar açıp 26 milyona Kanlıca'da iki yalı, 3 milyon 750 bin liraya Sapphire'de ofis ve 1 milyon liraya Bodrum'da yazlık almıştı.

Zarrab, mayıs ayında da eşi için 960 bin Euro'luk fiyatıyla dudak uçuklatan, 'Kralların otomobili' olarak anılan, dünyaca ünlü İngiliz markası Rolls-Royce'un Phantom modelinden sipariş etmişti.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Kraliçe Elizabeth'in özel izniyle yurt dışına satılabilen Gündeş'in Rolls-Royce Phantom'u, birkaç gün önce yurda giriş yaptı.

PLAKASI 'EGZ' OLACAK

Reza Zarrab, 2 milyon 261 bin lira değerindeki Rolls-Royce Phantom için 'EGZ' harflerinden oluşan bir plaka ayırtmıştı.