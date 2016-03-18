Ara Güler'den Fotoğrafçılara Fotoğrafı Rahat Bırakın Açıklaması Geldi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 18 Mart 2016 Cuma günü yayınlanan Ana Haber adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Ara Güler'den Fotoğrafçılara Fotoğrafı Rahat Bırakın Açıklaması Geldi.