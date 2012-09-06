’’Ar damarı çatlasa istifa ederdi!’’

Düşünebiliyor musunuz, bunlar yargıç olacaklar, yani adalet dağıtacaklar” dedi. Kılıçdaroğlu dün partisinin il kadın kolu başkanları toplantısında şu değerlendirmeleri yaptı:

Bari ahlaklı olsun

ÖSYM’de güveni değil adamı seçtiler. ‘Benim adamım olsun’ dediler. Senin adamın olsun da bari nitelikleri tutsun, bari ahlaki değerleri olsun. 1 değil, 2 değil, kaç hata yaptılar, bunun faturasını kim ödeyecek? Bir siyasal iktidar bunun sorumluluğunu üstlenmeyecekse, bütün bu hataların arkasında duruyorsa sorumlu iktidar demektir. Ben ‘Ar damarı çatlamış adam’ demiştim. Ar damarı çatlamasa zaten o koltuğu bırakırdı. Sınav sorularının çalındığı veya belli kişilere verildiği açık, hiçbir tereddüt yok. Bu insanlardan yargıç olur mu? Bunu yapanlarda, bu soruları verenlerde, bunların arkasında duranlarda hangi ahlakı arayacağız?

Zekâsını ölçmemiz lazım

Son 10 yılda bu ülkede anaların çektiği acıyı tarihimizde hiçbir kadın çekmemiştir. Haftaya okullar açılıyor. Daha kalem tutmak için parmakları yeterince gelişmemiş, henüz anneye ihtiyaç duyan çocukları okullara gönderecekler. Bir insan ‘Her şeyi ben biliyorum’ diyorsa onun hiçbir şey bilmediğini kabul etmelisiniz. Anneler 5 yaşındaki çocuğunu gülerek, heyecanla, sevinerek değil, kaygıyla okula götürüyor. Başbakan ise gerizekalılıkla itham ediyor. Asıl bunu söyleyen insanın zekasını ölçmemiz lazım.

Ağlama duvarına döndü

Vatandaş günlük sorunları adeta unuttu. Saman ithal eden Türkiye’yi bile kimse hatırlamıyor. Rüzgara kapılıp giden, olayların arkasında sürüklenen bir Türkiye var. ‘Bölgemizde lideriz’ diye afra tafrayla gezdik, Allah aşkına, şu geldiğimiz duruma bak. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ağlama duvarına dönüştü. ‘Yanlıştan dönün’ dedik, bizi ahlaksızlıkla suçladılar. Suriye-terör-İran, bunların konuşulması lazım, bunlar iç içe geçti artık.

Boşanmalar aldı gitti

Merak ediyorum; kendisini muhafazakâr demokrat olarak tanımlayan bir partinin iktidarında boşanmalar niye aldı başını gitti.

Aile yapımız son yıllarda büyük darbeler aldı. Kadının elinin değdiği yerde güzellikler olur. Barışın da adaletin de sembolü kadındır. Şimdi kadınların bu güçlerini kullanmasının zamanıdır. Bizim erkek olarak gidemediğimiz, rahat konuşamadığımız yerler var. Ama kadın toplumun her yerine girer, rahatça konuşur. Bu toplumun dokularında kadına saygı vardır. Toplumun her kesimini sabırla dinleyeceğiz, sözümüzü yine sabırla anlatacağız. Bunları sevgiyle, hoşgörüyle herkesi kucaklayarak anlatmalısınız.

Herkesi sabırla dinleyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti okulundaki İl Kadın Kolları Başkanları toplantısında partili kadınlara, Türk toplumunda kadına saygı olduğunu vurgulayarak, “Her kesimi sabırla dinleyin, sevgiyle, hoşgörüyle herkesi kucaklayın” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan da kadınlar olarak gitmedik yer bırakmayacaklarını, partilerini iktidara taşıyacaklarını söyledi. Toplantıdan önce Anıtkabir’i ziyaret eden Dokuzcan, tüm illerdeki kadın kolları başkanlarının katıldığı toplantıların 2 gün süreceğini kaydetti.