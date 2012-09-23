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Apaydın: 'Turnuva verimli geçti'

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Menajeri Serdar Apaydın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara’da düzenlenen Tansev Mıhçıoğlu Basketbol Turnuvası’nın, çok verimli geçtiğini söyledi.

23 Eylül 2012 Pazar 13:30
Apaydın: 'Turnuva verimli geçti'
Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Menajeri Serdar Apaydın, yaptığı açıklamada; "Ankara’da oynadığımız hazırlık turnuvasındaki 3 maçta antrenörümüz Simone Pianigiani’nin sistemine adapte olmak ve aynı zamanda da antrenörümüzün oyuncuları tanıması adına hazırlık maçlarının takımımız için verimli geçtiğini söyleyebilirim. Turnuvanın 2. günü bacağından sakatlığı olan Batiste’nin yanına Oğuz Savaş’ta eklenince uzun boylu oyuncu sıkıntısı çektik. Ancak Kaya Peker ve İlkan Karaman 2 uzman oyuncu olarak birbirleri ile değişerek oynadılar. Son gün TED Kolejliler maçında ise 5 kısa olarak uzun süre oyunu devam ettirdik" ifadelerini kullandı.
 
Takımın yeni sezon hazırlıklarına, İstanbul’da yapacağı antrenmanlarla devan edeceğini de belirten Apaydın, "Bu hafta antrenmanlarımıza İstanbul’da devam ettikten sonra, 2-4 Ekim tarihlerinde İzmir’de Türkiye Kupası elemelerini oynayıp, 5 Ekim’de de Ülker Sport’s Arena’da NBA takımlarından Boston Celtics ile karşılaşacağız. İzmir’de oynayacağımız Türkiye Kupası maçlarında ve Ülker Sport Arena’da oynayacağımız maçlarda her zamanki gibi takımımızı asla yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarının, yine takımımızın yanında olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
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