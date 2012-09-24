Antrenörlerin desteği Yerlikaya’ya

Güreş Antrenörleri Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Haluk Koç, yaptığı yazılı açıklamada, Londra Olimpiyatları'nda alınan başarısız sonuçların ardından yapılacak genel kurulun önemini daha da artırdığını belirterek, yanlış ve gereksiz antrenör görevlendirmelerinin başarısızlığın nedenlerinden birisi olduğunu ifade etti.





Başarısızlığın esas nedeninin sistemsizlik olduğunu vurgulayan Koç, antrenör atamalarında hiyerarşik bir yapılanmanın oluşturulamadığını savundu.





Koç, şunları kaydetti:





''Derneğimizi ziyaret ederek sorunlarımızın çözüleceğini beyan eden, en büyük başarılara imza attığı dönemlerde milli takım kamplarında beraber olduğumuz, antrenmanlarda hocalar ile ilişkilerinde örnek bir güreşçi olan federasyon başkanı adaylarından Hamza Yerlikaya'yı Güreş Antrenörleri Derneği olarak destekleme kararı aldık.''



