Antep’te maç sonu

Gaziantepspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 galip geldikleri Emrespor maçına ilişkin, ''Bu tür maçlarda golü bulacaksınız'' dedi.





Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu tür maçlarda gol atılamadığında rakibin cesaretinin arttığını belirtti.





Karşılaşmada girdikleri birçok gol pozisyonu olduğunu ancak uzatmalarda attıkları golle tur atladıklarını anımsatan Karaman, şunları kaydetti:





''Kupalarda bu tür maçlar geçmişte hem Türkiye'de hem Avrupa'da vardır. Dezavantajımız oyunu uzatmaya götürüp cumartesi günü oynayacağımız Bursa maçından önce fiziksel olarak kendimizi daha çok yormamız oldu. Ama cumartesi gününe kadar bunu telafi edip lig maçına yüzde yüzün üzerine çıkmamız gerekiyor. Uzatmaya giden bir maç. Bu tür maçlarda golü bulacaksınız. Emrespor'a da ligde başarılar dilerim.''





-Emrespor cephesi-





Emrespor Teknik Direktörü Hakan Şimşek ise Türkiye'nin güzide takımlarından Gaziantepspor ile eşleşmenin hem sporcuları hem kendi adına çok güzel olduğunu söyledi.





Türkiye'nin Emrespor Kulübü'nü belki çok fazla tanımadığını aktaran Şimşek, ''Başkanımız 24 yaşında ve Türkiye'nin en genç başkanı. Ayrıca mahalleden 3. Lig'e çıkan bir takımız. Güzide bir kulübümüz var. Futbolcularım Gaziantepspor'a karşı çok iyi mücadele verdi. Hepsini yürekten kutluyorum. Bundan sonra da mücadele ederek daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Gaziantepspor'a da başarılar diliyorum'' diye konuştu.