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Antarktika eskiden tropik ormandı!

Bilim adamları, Nature dergisinde yayımlanan araştırmalarında, 52 milyon yıl önce Antarktika kıyısında, günümüzde sadece tropik bölgelerde görülen türden yağmur ormanlarının yetiştiğini tespit etti

04 Ağustos 2012 Cumartesi 12:17
Antarktika eskiden tropik ormandı!

Frankfurt Üniversitesi ile Biyolojik Çeşitlilik ve Meteoroloji Araştırma Merkezi (BiK) bilim adamları, Antarktika'da açtıkları sondaj kuyularında, polen ve sporlara rastladı.

1000 metre derinliğe kadar inen sondajlarda elde edilen veriler, bir zamanlar bu bölgede tropik yağmur ormanlarının bulunduğunu gösterdi.

Bilim adamları, sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmalarında, 52 milyon yıl önce Antarktika kıyısında, günümüzde sadece tropik bölgelerde görülen türden yağmur ormanlarının yetiştiğini tespit etti.

Bilim adamı Prof. Jörg Pross, 52 milyon yıl önce Antarktika kıyılarındaki ısının, günümüzdekinden 50-60 santigrat derece daha yüksek seyrettiğini belirterek, buna da ılık deniz akıntılarının ve yüksek karbondioksit oranının neden olduğunu kaydetti.

Karbondioksit oranının günümüzün en az iki katı olduğunu ifade eden Pross, geçmişe açılan bu pencere sayesinde Dünya'nın gelecekteki hava koşullarını tahmin etmenin mümkün olduğunu söyledi.

Pross, "Günümüzde fosil yakıtların tüketimiyle açığa çıkan karbondioksit salımının aynı şekilde sürmesi halinde, birkaç yüzyıl içerisinde atmosferdeki karbondioksit oranı bundan 52 milyon yıl önceki kadar olabilir" diye konuştu.

Uzun vadede küresel ısınma nedeniyle buz kütlelerinin erimesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden bilim adamı, bunun sonucunda deniz seviyesinin Dünya genelinde 70-80 metre yükseleceğini belirtti.

Pross, böylece Almanya'nın kuzeyinin veya Amerika'nın doğu sahillerinin tamamen sular altında kalacağını, New York'taki Özgürlük heykelinin ise sadece 20 metresinin açıkta kalacağını ifade etti.

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