Antalyasporlu taraftarlar stada alınmadı

Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor ile Galatasaray'ın Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda yaptığı maçta stada alınmadıklarını iddia eden bir grup Antalyaspor taraftarı, Hasan Subaşı Tesisleri'ne giderek duruma tepki gösterdi.





Tesis önünde toplanan taraftarlar, ''yönetim istifa'', ''taraftar olmadan takım olmaz'', ''kombineli taraftar dışarıda kalmaz'' şeklinde sloganlar attı. Polis ekipleri de tesis önünde güvenlik önlemi aldı.





Grup adına açıklama yapan 1966 Antalyaspor Taraftarları Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız, bu yıl Medical Park Antalyaspor'a destek olmak için taraftar olarak çok sayıda kombine bileti satın aldıklarını söyledi.





Kombine biletleriyle daha önce Kayserispor maçına sorunsuz girdiklerini ifade eden Yıldız, ''Ancak kombine biletimiz olduğu halde Galatasaray maçına giremedik. Kapıdaki görevliler turnike kapıların bozuk olduğunu söylediler ve bizi içeri almadılar. Kapı problemini taraftar mı çözecek? Taraftar biletleriyle dışarıda kaldı. Hem kombine hem normal biletli yaklaşık 2 bin 500 taraftar maça giremedi. Hiçbir yönetici çıkıp bize bir açıklama yapmıyor'' dedi.





07 Gençlik Antalyaspor Taraftarları Derneği Başkanı Derhan Doğan ise Antalyaspor sevdalısı olduklarını belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesini ve taraftara destek verilmesini istedi.





Grup bir süre slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.