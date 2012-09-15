Antalyasporlu futbolcular Ediz’i unutmadı

Antalyasporlu futbolcular, ısınmak için sahaya, üzerlerinde Eskişehirspor'un geçen hafta hayatını kaybeden futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu'nun fotoğrafı ve isminin bulunduğu formalarla çıktı. İki takım taraftarları da Antalyasporlu futbolcuları alkışladı.





Taraftarlar, ısınan futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Galatasaray, sahaya ''Yaya öncelikli kent Antalya'' yazılı pankart ile çıkarken, ev sahibi takım ise ''Kalp sağlığınız için bilinçli spor yapın'' pankartını taşıdı.





Kapalı tribünde yer alan ve engellilerden oluşan Yaşam Akademi Derneği Orkestrası da çaldıkları müziklerle Antalyasporlu taraftarları coşturdu.















