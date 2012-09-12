Antalyaspor, Galatasaray’dan korkmuyor





Hasan Subaşı Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşu, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.





Antrenmana sakatlığı bulunan Emre Torun katılmazken, Bulgaristan Milli Takımı'ndan dönen Veselin Minev, arkadaşlarından ayrı çalıştı.





Antrenman öncesi kaptan Uğur İnceman ve Tita, gazetecilere açıklamalarda bulundu.





Uğur İnceman, ligdeki 3 maçtan ikisini kazandıklarını belirterek, ''İyi bir başlangıç yaptık, bunun devamını getirmek istiyoruz. Milli maçlar için verilen arayı çok iyi değerlendirdik. Galatasaray maçıyla da bu seriyi devam ettirmek istiyoruz'' diye konuştu.





Galatasaray'ın önemli oyuncuları kadrosuna kattığına değinen İnceman, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Bunun farkındayız. Analizini yaptık, önlem almamız gerekenleri biliyoruz. Galatasaray'ı düşünmektense, sahada kendi yapacaklarımızı düşünüyoruz. Biz de iyi takımız. Onlar deplasmana geliyor. Onların da bize karşı önlem alması gerekiyor. Çünkü bu sene iyi bir Antalyaspor var.''





Hedeflerinin maçtan galip ayrılmak olduğunu ifade eden İnceman, ''Şampiyon olan Galatasaray'ın geçen sezon galibiyet alamadığı tek takım Antalyaspor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli oyuncularımız var. Bunu da bu maçta gösterip, karşılaşmayı galibiyetle sonuçlandırmak istiyoruz'' diye konuştu.





''Gerekeni yaparsak maç kolay olur''





Tita ise Galatasaray'ın çok zorlu ve önemli bir rakip olduğunu ifade ederek, ''Rakibin kim olduğu çok önemli değil. Biz sahada gerekeni yaparsak, maç kolay olur. Elimizden geleni yapıp, bu maçı kolaya çevirmek istiyoruz. Önemli olan sahadaki duruşunuzdur'' dedi.





Tita, geçen seneden farklı olarak hücumda kendisiyle Emrah'ın yanına Diarra ve Isaac'in katıldığını anımsattı.





Galatasaray'ın, defansında çok büyük problem yaşadığını düşünmediğini belirten Tita, ''Takım halinde defansta ve hucümda elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.