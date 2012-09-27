Antalyaspor’da hedef Türkiye Kupası

Medical Park Antalyaspor Süper Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sanica Boru Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.





Hasan Subaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor maçında oynayan futbolcular ısınma hareketleri ve koşu yaparken, diğer takım ise pas ve şut çalışmaları yaptı.





Antrenman öncesi kaleci Hakan Arıkan ve Ali Tandoğan, basın toplantısı düzenledi.





Kaleci Hakan Arıkan, Karabükspor maçında iyi oynamalarına rağmen mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Maçta çok pozisyona girdiklerini fakat değerlendiremediklerini ifade eden Arıkan, ''İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ama son dakikada konsantrasyon kaybından yediğimiz gol bizi ve camiamızı üzdü. Deplasmanda alınan 1 puan bile sıralamayı çok fazla değiştiriyor'' dedi.





Arıkan, Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor'u yendikleri için mutlu olduklarını belirterek, ''Rakibimiz bizden daha kaliteli takım değildi, bu da skora yansıdı. Bu tip maçlar her zaman daha zordur. Maçın genelinde top bizdeydi. Topu iyi kullanarak 5 gol attık. Maçta zaman zaman konsantrasyon kaybından dolayı da maalesef 3 gol yedik. Tur atladığımız için mutluyuz. Türkiye Kupası'nda final oynayıp kazanmak istiyoruz'' diye konuştu.





Hafta sonu yapacakları Elazığspor maçına konsantre olduklarını ve kazanmak istediklerini vurgulayan Arıkan, şunları kaydetti:





''Geçen haftadan daha iyi bir performansla bu maça çıkıp kazanmak istiyoruz. Rakibimizin de şu an puana ihtiyacı var ama galip gelmemizle birlikte üst sıralara yükseleceğiz. İnşallah maçı kazanıp, sezon sonunda da çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Bu takımda UEFA kupasına yükselecek potansiyel var.''





Gazetecilerin, ''Takım çok sarı kart görüyor, sebebi nedir'' sorusunu ise Arıkan, ''Dışarıda biraz daha sert oynamanız gerekiyor ki rakip sizi taraftarın baskısıyla birlikte ezmesin. Sert oynamamız kart görmek amaçlı değildi. Kartlarımız biraz çok oldu'' diye yanıtladı.





''Kupada final oynamak istiyoruz''





Ali Tandoğan ise sezonun henüz başında olduklarını ve takımların form tutmalarının 6. haftadan sonra olacağını söyledi.





Tandoğan, ligde yaptıkları 5 maç içinde iyi oynayıp kazanamadıkları karşılaşmalar olduğunu ifade ederek, ''Bunlar içinde en istikrarsızı Galatasaray maçıydı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Önemli olan istikrardır. Bundan sonraki maçlarda istikrar sağlarsak üst sıralara çıkarız'' dedi.





Tandoğan, Menemen Belediyespor maçında birbirinden güzel goller attıklarına değinerek, ''Maçı izleyenler zevk almışlardır. Kazandığımız için mutluyuz. Önemli olan sonuç değil tur atlamaktı. Elimizden geleni yaptık. Kupada final oynamak istiyoruz. Ligde yapacağımız Elazığspor maçında da 3 puan alarak 9 puanla ligde iyi bir yerde olmak istiyoruz. Bütün takımlar birbirinden puan alabiliyorlar. Kampta iyi bir dönem geçirdik. 2 sene önce Gaziantepspor için daha 5. haftada küme düşecek deniliyordu ama sezon sonu UEFA Kupası'nı zorlayan bir takım oldu'' diye konuştu.