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Antalya’da Tiger Woods heyecanı

Antalya Golf İhtisas ve Spor Kulübü Derneği (AGİSK) Başkanı Cahit Şahin, ''golfün yaşayan efsanesi'' olarak nitelendirilen Tiger Woods'un da katılacağı Belek'te yapılacak Turkish Airlines World Golf Final sayesinde dünyanın gözünün Antalya'da olacağını belirtti.

10 Eylül 2012 Pazartesi 13:15
Antalya’da Tiger Woods heyecanı
 Antalya Golf İhtisas ve Spor Kulübü Derneği (AGİSK) Başkanı Cahit Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Hava Yolları ve Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen ve aralarında Tiger Woods'un da bulunduğu dünyanın en iyi 8 golf oyuncusunun katılacağı golf turnuvasının 8-12 Ekim tarihleri arasında Belek'te düzenleneceğini hatırlattı. 

Golf turnuvasını izlemek için başta Rusya ve Almanya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden katılım olacağını ifade eden Şahin, ''Golfün yaşayan efsanesi Tiger Woods'un da aralarında bulunduğu dünyanın en iyi 8 golf oyuncusunun katılacağı 'Turkish Airlins World Golf Final' sayesinde dünyanın gözü Antalya'da olacak. Golf sporcularını izlemek için büyük bankaların CEO'ları misafirleriyle Belek'e gelecek'' dedi. 

Ünlü golf sporcuların Türkiye'ye gelmesinde, Türkiye'nin son yıllarda golf sporunda tanınır hale gelmesinin etkin rol oynadığını kaydeden Şahin, Türkiye golf sahalarının da dünya standartlarında olduğuna işaret etti. 

Golf oyuncusu Tiger Woods'un Belek'te özel bir villada kalacağını anlatan Şahin, Woods için otel aşçılarının onun sevdiği yemekleri Amerikalı aşçılardan öğrenerek yapacaklarını belirtti. Şahin, Woods'un 45 dakikalık bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve sadece iki topa imza atacağını bildirdi. 
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