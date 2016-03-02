Antalya'da 'mübaşirin uyuşturucu ticareti' davasında karar

Antalya'da kardeşiyle adliye emanetindeki uyuşturucu maddeleri çaldığı ve ticaretini yaptığı iddiasıyla yargılanan mübaşire, 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Yeşildağ, kardeşi tutuksuz sanık Ali Yeşildağ ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Süleyman Yeşildağ, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve takdiri mahkeme heyetine bıraktığını söyledi.

Sanık avukatı Hande Amioğlu, müvekkilinin çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemesinde haftada 4 gün duruşma olduğunu belirterek, sanığın mahkeme emanetlerini teslim etmesi için de bir günü kaldığını anlattı.

Kalan günde de iş yoğunluğu nedeniyle müvekkilinin emanete gidemediğini dile getiren Amioğlu, tanıkların ifadelerine göre sanık Süleyman Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın uyuşturucu madde kullandığını ifade etti.

Amioğlu, müvekkilinin hafta içi işlerini yetiştiremediğinden dolayı hafta sonları gelip kalemde çalıştığını savunarak, "Bu sırada kardeşi de yanında geldiğinden dolayı kalemde uyuşturucu maddelerini görmüştür ve Süleyman'ın bilgisi dışında uyuşturucu maddelerini almıştır. Müvekkilimin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair en ufak bir kanıt yoktur. Kalemde kaybolan uyuşturucular ortaya çıktığı zaman müvekkilim eylemi kardeşinin gerçekleştirdiğini beyan etmesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Diğer sanık Ali Yeşildağ ise savunma yapmayacağını belirterek, avukatların beyanlarına katıldığını söyledi.

- Karar

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman Yeşildağ'a uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar vererek, sanığın görevi kötüye kullanması nedeniyle de ayrıca 6 yıl memuriyet görevini yapmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti.

Sanık Ali Yeşildağ'ın ise "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediği sabit olmadığına kanaat getiren mahkeme, bu sanığa da yine uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.