Antalya’da Menemen hazırlıkları başladı

Medical Park Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda eşleştiği Menemen Belediyespor ile çarşamba günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.





Teknik direktör Mehmet Özdilek, antrenman öncesinde oyuncularını orta sahada toplayarak, yaklaşık 25 dakika, uzatma dakikalarında gelen Kardemir Demirçelik Karabükspor maçı yenilgisinin kritiğini yaptı.





Oyuncularını yüksek sesle uyaran Özdilek, Kardemir Demirçelik Karabükspor'a sahasında 1-0 yenildiği karşılaşmanın 88. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Emre Güngör ile bir süre sohbet etti.





Hasan Subaşı Tesisleri'nde, yapılan antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından Kardemir Demirçelik Karabükspor maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular, yardımcı antrenör İlker Kraker yönetiminde hafif tempoda ısınma hareketleri ve koşu yaptı.





Kardemir Demirçelik Karabükspor maçında oynamayan kırmızı beyazlı oyuncular ve Ali Tandoğan, açma germe hareketlerinden sonra 2'ye 1 oynadı. Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Minev ve Emre Torun takımdan ayrı çalıştı. Antrenmana oğlu Tolga ile gelen Deniz Barış, bir süre onunla top oynadı.





Medical Park Antalyaspor, Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarına yarın (24 Eylül) yapacağı antrenmanla devam edecek.















