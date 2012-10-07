Antalya’da ABD güldü

Uluslararası Golf Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye Golf Federasyonu'nun ev sahipliğinde Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde yapılan Dünya Amatör Golf Şampiyonası erkekler kategorisinde, Steven Fox, Chris Williams ve Justin Thomas'dan oluşan ABD takımı -24 skor ile birinci oldu.





ABD, böylece 2004'ten bu yana kazanamadığı turnuvada tekrar mutlu sona ulaşarak turnuvanın tarihindeki 14'üncü şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonada Meksika -19 ile ikinci oldu. -15 yapan Güney Kore, Almanya ve Fransa da üçüncülüğü paylaştı.





Bireysel sıralamada ise -15 ile Meksika takımından Sebastian Vazquez birinci, -14 ile ABD takımından Chris Williams ikinci, -13 ile Almanya takımından Moritz Lampert de üçüncülüğü kazandı.





Türkiye, takımlar sıralamasında 36. oldu. Türk Milli Takımında bireyselde en iyi dereceyi ise Hamza Sayın yaparak 39. sırada yer aldı.



