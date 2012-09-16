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Antalya Cup’ta fikstür belirlendi

Antalya Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenecek Antalya Cup Basketbol Turnuvası'na katılacak takımlar ve fikstür belli oldu.

16 Eylül 2012 Pazar 16:10
Antalya Cup’ta fikstür belirlendi
Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü tarafından 18-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Antalya Cup'a Antalya Büyükşehir Belediyesi, Royal Halı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemirspor kulüpleri katılacak. Lig usulü yapılacak karşılaşmalarda ilk sırayı alan takım, turnuvada şampiyon olacak.

Turnuva 18 Eylül Salı günü saat 17.00'de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemirspor maçı ile başlayacak. Aynı gün saat 19.30'da Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Royal Halı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi karşılaşacak.

19 Eylül Çarşamba günü Royal Halı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Erdemirspor, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi mücadele edecek. Turnuvanın son gününde ise Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Royal Halı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Erdemirspor karşı karşıya gelecek.

Turnuva, Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.
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