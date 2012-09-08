Annesinin gözü önünde ezildi

Çocuk ölürken kazanın ardından kaçan ve adının Muharrem Yılmaz olduğu belirtilen sürücü aranıyor.

Merkez Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi Doğan Caddesi üzerinde bulunan evin önünde dün akşam oynayan Neşet Can, Çalı Mahallesi’ndeki bir fabrikada çalışan eve gelen annesi Halime Aydoğdu’nun yanına koşarak gitmek istedi. Neşet Can, bu sırada 16 P 7241 plakalı kamyonetin altında kalarak öldü. Sürücü kaçarken, annesinin gözleri önünde ölen Neşet Can’ı, çağrılan 112 Acil servisteki görevlilerde yaptıkları tüm müdahaleye rağmen yaşama döndüremedi. Oğlunun ölümüne tanık olan 4 çocuk annesi Halime Aydoğdu kalan üç çocuğuna sarılarak gözyaşı döküp ağıt yaktı.



Henüz nüfus kağıdı çıkırtılmayan Neşet Can’ın annesi Gönül Aydoğdu’nun kendisine hamile olunca babası Erhan Şefik’in, "Bu çocuk benden değil" diyerek boşanma davası açtığı, annesinin ise kendisini dedesi Hasip Aydoğdu’nun evinde dünyaya getirdiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı.

