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Annesi için gelen sağlık personeline saldırdığı iddiası

Annesi için gelen sağlık personeline saldırdığı iddiası

02 Mart 2016 Çarşamba 17:09
Annesi için gelen sağlık personeline saldırdığı iddiası

Düzce'de yaklaşık 6 ay önce, rahatsızlanan annesi için çağırdığı 112 Acil Servis ekibine bıçakla saldırdığı iddiasıyla yargılanan kişi, 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Düzce 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık Serdar Özbal ve davacı avukatı hazır bulundu.

Sanık Özbal, savunmasında, olay günü annesinin rahatsızlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"112'yi aradım, sağlık ekipleri geldi, eve girdiler, ben annemle ilgileniyordum, hemşirelerle aramızda sözlü bir tartışma oldu. Bana tartışma nedeniyle annemi almadan gideceklerini söylediler. Ben de 'Gitmek istediğinizden emin misiniz?' diye sordum. Hemşirelerden biri 'eminiz' deyince ben de mutfağa geçip bıçak alıp belime koydum, daha sonra kapının önüne geçip, geçmelerine engel oldum. 'Hastayı almadan gidemezsiniz' dedim. Daha sonra beni sakinleştirdiler, hemşirelerle birlikte annemi sedyeye koyduk. Ambulansa binerek annemle birlikte ben de gitmek istedim ancak ambulans şoförü beni ambulansa bindirmek istemedi, inmemi istedi. Ben bir anlık sinirle küfür etmiş olabilirim, pişmanım."

Hakim Ayten Önal, Özbal'a, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 15 gün, görevlilere yönelik, silahtan sayılan bıçakla "tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Özbal, duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Acil ServisDüzceAsliye Ceza Mahkemesi
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