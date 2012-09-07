Anne ve pusetteki bebeğine böyle çarptı

Kazada anne ağır yaralandı, bebek ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza sonrası otomobilde bulunanlar olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Sevgi Uyak, bir kak sokak ilerideki kayınvalidesini ziyaret ettikten sonra, 7 aylık bebeği Berat'ı pusete koyup, 7 yaşındaki kızını da yanına alarak eve doğru yola çıktı. Bu sırada içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak Uyak ve çocuklarının üzerine geldi. Uyak'ın kızı kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Otomobil anne ve pusetteki bebeğe hızla çırptı. Puset metrelerce ileriye fırladı. Uyak ise otomobilin kaputunun üzerine düştü. Kaldırımı aşan otomobil bir iş yerinin camlarını ve çerçevelerini parçalayarak içeri girdi. Kaza sonrası küçük kız panik ve korku içinde sağa sola koşuşturmaya başladı.

OTOMOBİLDEKİLER KAÇTI

Kazada Sevgi Uyak ağır yaralandı. Berat bebek ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Otomobilde bulunanlar, Uyak’ın ağır yaralı olarak yerde yatmasına aldırmadan olay yerinden kaçtı.

Kazayı fark eden vatandaşlar, yardım etmek için olay yerine koştu. Bazıları pusetteki bebeğe, bazıları da yaralı anneye yardım etmeye çalıştı. Uyak için kaza mahalline ambulans çağırıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı iş yeri çalışanları, kaza sırasında arka bölümde çay içtiklerini, gürültü üzerine içeri girdiklerinde iş yerinde hurdaya dönmüş otomobili ve yerde yatan yaralı kadını gördüklerini anlattı. Görgü tanıkları, otomobilde bulunan 3 kişinin olay yerinden hızla kaçtıklarını söyledi.

Kazanın yaşandığı yerin otobüs durağı olduğunu belirten görgü tanıkları, "Eğer durakta bekleyenler olsaydı durum çok daha kötü olabilirdi." dedi.

Kaza mahallinde incelemelerde bulunan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, otomobildeki bulunan ve kaza sonras kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

(CHA)