Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu çıktısı

Artık bebeğinizi görmek için sadece ultrason fotoğrafına gerek yok

10 Ağustos 2012 Cuma 11:05
Anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu çıktısı

Geçtiğimiz ay Pasotec mühendislik şirketi ve Hiroo kadın doğum kliniğinin ortak girişimiyle geliştirilen bu hizmet, ultrasona benzer bir yöntem kullanıyor.

X-Ray'in fetüs için zararlı olmasından ötürü kullanılan MRI (vücudun içinin resmini çizmek için yüksek frekanslı radyo dalgalarını kullanan Magnetic Resonance Imaging teknolojisi) taramaları sayesinde anne karnındaki bebeğin bio-texture modellemesi yapılıyor.

Görüntüyü 3 boyutlu bir şemaya çeviren bu aşamayı, bir 3D yazıcıya aktaran Japonlar, fetüsün üç boyutlu ve krem rengi plastik bir çıktısını elde edebiliyor.

Sonuç olarak kopyalanan fetüs, annenin karnındaki gibi kremsi bir şeffaflık içerisinde sunuluyor. Elde edilen görüntünün çözünürlüğü çok yüksek olmasa da pek çok anne böyle bir teknolojiden faydalanabildikleri için oldukça memnun.

Aileler bu hizmeti satın alabilmek için yaklaşık bin 275 dolar ve MRI çekimlerinin bedelini ödüyor.

Benzer bir yöntemle vücuttaki organların 3D yazıcıdan alınan plastik çıktıları tıbbi eğitimler için kullanılıyor. Ancak anne karnındaki fetüsün böyle bir çıktısını alma fikri ilk defa Japon firmasının aklına gelmiş görünüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim