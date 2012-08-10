Anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu çıktısı

Geçtiğimiz ay Pasotec mühendislik şirketi ve Hiroo kadın doğum kliniğinin ortak girişimiyle geliştirilen bu hizmet, ultrasona benzer bir yöntem kullanıyor.



X-Ray'in fetüs için zararlı olmasından ötürü kullanılan MRI (vücudun içinin resmini çizmek için yüksek frekanslı radyo dalgalarını kullanan Magnetic Resonance Imaging teknolojisi) taramaları sayesinde anne karnındaki bebeğin bio-texture modellemesi yapılıyor.



Görüntüyü 3 boyutlu bir şemaya çeviren bu aşamayı, bir 3D yazıcıya aktaran Japonlar, fetüsün üç boyutlu ve krem rengi plastik bir çıktısını elde edebiliyor.



Sonuç olarak kopyalanan fetüs, annenin karnındaki gibi kremsi bir şeffaflık içerisinde sunuluyor. Elde edilen görüntünün çözünürlüğü çok yüksek olmasa da pek çok anne böyle bir teknolojiden faydalanabildikleri için oldukça memnun.



Aileler bu hizmeti satın alabilmek için yaklaşık bin 275 dolar ve MRI çekimlerinin bedelini ödüyor.



Benzer bir yöntemle vücuttaki organların 3D yazıcıdan alınan plastik çıktıları tıbbi eğitimler için kullanılıyor. Ancak anne karnındaki fetüsün böyle bir çıktısını alma fikri ilk defa Japon firmasının aklına gelmiş görünüyor.