Anne acısına biber gazı

Polis, Aycan Zengin’i biber gazıyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Kaza saat 10.30 sıralarında, D-100 Karayolu Gölköy kavşağında meydana geldi. Cemal Zengin'in kullandığı otomobil ile Emine Kulaç yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Cemal Zengin’in eşi Hacer Zengin hasar gören araçta sıkışarak yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Hacer Zengin kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Annesinin kazada yaralandığını öğrenerek telaşlanan Aycan Zengin, otomobiliyle uyarılara rağmen kaza yerine girdi. Polis, Aycan Zengin’den ehliyet ve ruhsatını istedi. Aycan Zengin, "Benim annem yaralanmış hastaneye kaldırılmış, siz ise benden evrak istiyorsunuz" diye polislere bağırdı. Polislere vurmak isteyen Aycan Zengin, biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Yere yatırılan Aycan Zengin gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)