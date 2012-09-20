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Ankaraspor şampiyonluk istiyor

Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'un Antrenörü Zeki Polat, son iki sezondur Beşiktaş'ın arkasından ligi ikinci sırada tamamladıklarını hatırlatarak, ''Lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyoruz. Beşiktaş, bu sezon karşısında daha güçlü Büyükşehir Belediyesi A

20 Eylül 2012 Perşembe 13:45
Ankaraspor şampiyonluk istiyor
Yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'un Antrenörü Zeki Polat, geçen yıla oranla daha genç bir takımla mücadele edeceklerini söyledi.

Hüseyin Pamuk, Elvis Brkic, Durmuş Mutlu ve İdris Nam ile yollarını ayırdıklarını belirten Polat, bu oyuncuların yerlerini 4 genç isimle doldurduklarını ifade etti. Polat, kadrolarına kattıkları Mehmet Demirezen, Efe Kerem, Adnan Diri ve Andrei Gornovi'nin uzun yıllar takıma katkı sağlayacağını, bu oyuncuların uyum süreçlerini önemli ölçüde aştıklarını dile getirdi.

Zeki Polat, şöyle konuştu:

''Genç ve dinamik bir takım kurduk. Lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyoruz. Yeni sezonun ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacağız. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Galibiyet serisi yakalarsak, lig bittiğinde hedeflediğimiz yerde oluruz. Beşiktaş, bu sezon karşısında daha güçlü Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor bulacak. Kesinlikle Beşiktaş'a rakip olacağız. Takımda bu havayı görüyorum.''

Avrupa'da hedef final

Çalenç Kupası'nda her yıl ilk turda elendiklerine işaret eden Polat, bu durumu şanssız eşlemelere bağladı. Polat, ''İlk turda elendiğimiz takımlar kupada en az yarı final oynadılar. Bizim hedefimiz Avrupa'da final oynamak. Bu yıl şansımız daha fazla. İlk turdaki rakibimiz HK Spartak Varna, geçmiş senelerdeki rakiplerimize oranla daha zayıf bir takım. Aldığımız bilgiye göre çok profesyonel bir takım değil'' dedi.

Beşiktaş'ın hentbola önemli katkı sağladığına dikkati çeken Polat, bu yatırımları diğer büyük takımların da yapması gerektiğini söyledi.

Polat, hentbol kulüplerinin büyük bölümünün belediye takımlarından oluştuğunu dile getirerek, ''Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüpler de hentbola yatırım yapmalı. Hentbolun bütün yükü belediye takımlarının üzerinde. Özel kulüplerin de artık hentbola yatırım yapması gerekiyor. Hentbolun gelişimi için bu şart'' diye konuştu. 
 
 
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