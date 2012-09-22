Ankaraspor iyi başladı

Hentbol Erkekler Süper Ligi ilk hafta maçında Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Antalyaspor'u 28-27 yendi.
Karşılaşmayı Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu da izledi.
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor: 28 - Antalyaspor: 27
Salon: THF Spor Kompleksi
Hakemler: Ufuk Tontu, Özgür Benli
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor: Taner (İzzet), Sergei 3, Andriy 2, Atila 2, Özkan 1, Adnan Diri 5, Paulo 5, Onur 3, Niyazi 3, Efe 1, Tuğberk 3, İsmet, Adnan Tayfur
Antalyaspor: Nevzat (Gürcan), Ali 1, Barış 2, Burak 5, Marouen 9, Bojan 4, Dimitrijeski 3, Recai 3
İlk yarı: 14-10
İki dakika cezası alanlar: Onur, Atila (2), Adnan Diri, Adnan Tayfur (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor), Ali (2), Recai, Marouen (Antalyaspor)
Öte yandan; Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nde Çankaya Belediyesi Anka, sahasında Orduspor'u 37-25 yendi.
Çankaya Belediyesi Anka, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 19-14 önde tamamladı.