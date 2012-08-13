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Ankaragücü teknik adamını buldu

Bank Asya 1. Lig takımlarından Ankaragücü, Yılmaz Özlem ve Taner Öcal ile 1'er yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktör sorununu çözdü.

13 Ağustos 2012 Pazartesi 13:05
Ankaragücü teknik adamını buldu
Tesislerde yapılan imza törenine, kulüp başkanı Bent Ahlat, genel menajer Hikmet Hancıoğlu ve teknik direktörler Yılmaz Özlem ve Taner Öcal katıldı.

İmza töreninde konuşan Ahlat, uzun süredir belirsizliğini sürdüren teknik direktör konusunu bugün itibariyle neticelendirdiklerini söyledi. 

Göreve geldiklerinde Ankaragücü'nün küllerinden doğacağını ve bunu da Ankaragücü ruhunu bilen insanlarla yapacaklarını söylediğini hatırlatan Ahlat, ''Ankaragücü camia olmak zorunda. Bugün de Ankaragücü'nün değerleri olan Yılmaz ve Taner hocalarla sözleşme imzalıyoruz'' dedi. 

İki teknik adamın da attıkları imzalarla nasıl Ankaragücülü olduklarını kanıtladıklarını ifade eden Ahlat, şöyle konuştu:

'İki hocamız da aynı yetkilere sahip olacak. Yılmaz hocayı şahsen arayarak kendisine teklifte bulundum. Çünkü nasıl bir Ankaragücülü olduğunu çok iyi biliyorum. Yılmaz hocanın ismiyle alakalı ne bir teklif, ne de bir telkinde bulunuldu. Kendisine teklifte bulunduğum zaman, hemen ertesi gün yanıma geleceğini söyledi ve geldi. İki hocamız da sözleşmelerine asla tazminat maddesi koydurmadı, bu da onların ne kadar Ankaragücülü olduklarının bir kanıtıdır. Ankaragücü camia olmak zorunda. Bu konuda herkes gibi taraftar da üzerine düşeni yapmalı.''

Transfer yasağı

Kulüp başkanı Bent Ahlat, Ankaragücü'nün transfer yasağıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunurken, bu konunun çözümünde yüzde 98 oranında sona geldiklerini söyledi.   

İngiliz futbolcu Vassell ile ilgili birkaç sıkıntı kaldığını ve bu konuda kendisini transfer eden eski başkan Cengiz Topel Yıldırım ve yöneticilerden yardım isteyeceklerini vurgulayan Ahlat, şöyle devam etti: ''Eğer Vassel konusundaki sıkıntılarımızı da aşarsak, transfer yasağını cuma gününe kadar kaldırmış oluruz. Ankaragücü'ne yakışan bir kadro kuracağız diyoruz ama bunu yaparken de Ankaragücü ruhunu taşıyan, camiaya yakışan ve savaşmaktan çekinmeyecek isimlerle çalışacağız. Genç ve kaliteli bir kadromuz var. Bu arkadaşların yanına birkaç ağabey futbolcu alırsak çok daha iyi bir kadromuz olur. Mert, Bayram, Ümit Kurt ve Serkan Şirin'in alacaklarını ödedik, bu isimler takımda kalacak. Ankaragücü'nde top oynamak isteyen isimlerin talepleri çığ gibi büyüyor. Bu talepleri hocalarımıza ileteceğiz. Transfer konusu hocalarımızın tasarrufundadır.''

Yılmaz Özlem 

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Yılmaz Özlem ise hiçbir zaman Ankaragücü'nden kopmadığını, sadece 6-7 yıl Ankaragücü dışında takımlarda forma giydiğini hatırlattı. 

Söylenecek fazla söz olmadığını kaydeden Özlem, ''Biz yürekten Ankaragücülüyüz ve buradayız. Ben bu camiada her türlü kademede görev almaya hazırım. Başkanımız teklifte bulunduğu zaman hiçbir şekilde rakam konuşmadık. İyi günde zaten herkes Ankaragücü'nün yanında, önemli olan kötü gününde yanında olabilmek'' diye konuştu. 
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