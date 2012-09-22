Ankaragücü siftah yaptı

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden ama son 3 sırada yer alarak PTT 1.Lig'e düşen iki takım Ankaragücü ve Manisaspor, Ankara'da karşılaştı.





Konuk takım Manisaspor, 31.dakikada Bülent Cevahir'in golüyle rakibi karşısında öne geçti. Ankaragücü bu golle 44.dakikada Mert ile cevap verdi.





Bu iki gol hem ilk yarının hem de maçın skorunu belirledi.





Bu sonuçla Ankaragücü, PTT 1.Lig'deki ilk puanını kazanırken 19 maç aradan sonra lig karşılaşmalarında ilk kez mağlup olmayarak puan aldı.

Manisaspor ise PTT 1.Lig'de oynadığı 4.maçında 3.beraberliğini elde ederek puanını 6'ya yükseltti.



