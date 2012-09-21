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Ankaragücü seyircisine güveniyor

PTT 1. Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Ankaragücü, yarın sahasında oynayacağı Manisaspor karşılaşmasında seyircisine güveniyor.

21 Eylül 2012 Cuma 09:40
Ankaragücü seyircisine güveniyor
Ankaragücü, yarın sahasında oynayacağı Manisaspor karşılaşmasında seyircisine güveniyor.

Sarı-Lacivertli kulübün genel menajeri Hikmet Hancıoğlu yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları ilk 3 karşılaşmada oynadıkları güzel oyunun karşılığında istedikleri puanları alamadıklarını belirtti.

Hancıoğlu, ''Bu hafta oynayacağımız Manisaspor maçında muhteşem seyirci desteğimizle galibiyet almak istiyoruz'' dedi.

Taraftarların maç sonuna kadar takımı desteklemesini isteyen Hancıoğlu, ''Takımımızın inanılmaz derecede taraftar desteğine ihtiyacı var. Cumartesi akşamı, taraftarımızın stadı dolduracağından ve bizi maç sonuna kadar destekleyeceğinden şüphemiz yok. Bu karşılaşma ile kötü gidişimizi sonlandırmak ve yakaladığımız havayla çıkış yapmak istiyoruz'' diye konuştu.

Taraftara ''ceza alacak davranışlardan kaçınmaları'' çağrısında bulunan genel menajer Hikmet Hancıoğlu, kulübün bulunduğu zor durumdan ancak birlik ve beraberlik içinde çıkılabileceğini söyledi.

Bu arada Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Ankaragücü-Manisaspor maçının bilet fiyatları kale arkası tribün 5, maraton ve kapalı tribün ise 10 lira olarak belirlendi.

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