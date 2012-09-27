Ankaragücü’nün ’’Ediz’’ hassasiyeti

Ankaragücü'nde, hayatını kaybeden Eskişehirsporlu futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun kulüpten alacaklarının ödenebilmesi için formül aranıyor.





Ankaragücü Kulübü Genel Menajeri Hikmet Hancıoğlu, çeşitli gazete ve televizyon kanallarında, genç yaşta hayata veda eden Ediz Bahtiyaroğlu'nun, Bucaspor ve Ankaragücü'nden alacaklarının tahsil edilemediği yönünde yorumlar yapıldığını söyledi.





''Sağlığında parayı tahsil edememesinin tesellisi vardı fakat hayata veda ettikten sonra insanların samimiyetsizliğinin tarifi yok'' diyen Hancıoğlu, sarı-lacivertli kulübün bulunduğu ekonomik sıkıntı nedeniyle Bahtiyaroğlu'nun alacaklarını ödeme imkanlarının olmadığını kaydetti.





Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yaklaşık 8 milyon lira alacakları olduğunu, ancak hukuki süreç devam ettiği için fatura düzenleyemediklerini ifade eden başkent temsilcisinin genel menajeri Hancıoğlu, şöyle konuştu:





''Paramız duruyor. Hukuki süreç sonuçlanmadığı için fatura yapmıyoruz. Şu anda icra sıralamasında Gökçekler ilk sıradalar. Sıralarını geri alsınlar, Ediz Bahtiyaroğlu'nun alacağı kadar biz fatura düzenleyelim, futbolcunun ailesi de parayı tahsil etsin. Bu zamana kadar olan mağduriyet de böylece giderilmiş olur. Ediz kardeşimiz de mekanında rahat uyur ve acılı ailesine bir teselli olur. Gökçekler bugün 'tamam' desin, para 2 gün içinde Ediz'in ailesine ödenir. Aslında TFF'nin bu işin öncüsü olması gerekir. İnşallah duyarlı olunur ve bu durum bir çözüme kavuşur. Gökçeklerin, bunu yapacağını tahmin ediyorum çünkü Ediz ile yıllarca Keçiörenspor ve Ankaraspor'da beraberdiler. Hatta Ediz'in Ankaragücü'ne transferini de Gökçekler yapmıştı.''