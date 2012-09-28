Ankaragücü’nden Ediz açıklaması

Genç yaşta hayata veda eden Ediz Bahtiayaroğlu'nun Ankaragücü’nden 518 bin lira, Bucaspor’dan da 80 bin lira alacağı vardı. Bu paralar hala ödenmedi. Tüm bunların yanı sıra Ankara Sigorta, Ediz’in ailesine ölüm tazminatı ödemeyecek” içerikli haberler üzerine dün de ilginç bir gelişme yaşandı. A.Gücü Kulübü dün “Futbol Federasyonu’nda 8 milyon liramız duruyor. Ancak eski başkan Ahmet Gökçek başta olmak üzere çok sayıda insanın koydurduğu temlik nedeni ile bu parayı alamıyoruz. Ediz’in dosyası ilk sıraya çekilirse bu sorun çözülür” şeklinde konuyu değerlendirdi.





"TFF duyarlılık göstersin"





Ankaragücü Kulübü Genel Menajeri Hikmet Hancıoğlu, kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntı nedeni ile şu aşamada Ediz Bahtiyaroğlu’na herhangi bir ödeme yapamayacaklarını bildirdi. Hancıoğlu, gelirlerine temlik konulduğunu hatırlatarak, “TFF’nin kasasında 8 milyon liramız var. Hukuki süreç devam ettiği için bu paraya dokunamıyoruz. Temlik koyduranların başında Ahmet Gökçek bulunuyor. TFF duyarlılık gösterip Ediz’in dosyasını ilk sıraya çekerse bu para 2 gün içinde ailesine ödenir. Başta Federasyon ve Gökçek ailesi olmak üzere herkese görev düşüyor. Bu şekilde Ediz kardeşimiz mekanında rahat uyur” dedi.





"Benim hiçbir alacağım yok"





A.Gücü Kulübü eski başkanı Ahmet Gökçek ise Hikmet Hancıoğlu’nun açıklamasının ardından, kendisinin herhangi bir alacağının olmadığını söyledi. Gökçek “Futbol Federasyonu’na benim koydurduğum bir haciz ya da temlik bulunmuyor. Başkalarının alacağı var. Birileri ya yanlış biliyor, ya da yalan söylüyor. Mevcut yönetim madem borcunu ödemeyecekti, ne diye göreve talip oldu? Ediz’e olan bu borcun mevcut yönetim tarafından en kısa zamanda ödenmesi gerekir” şeklinde konuştu.





"Herkes üstüne düşeni yapsın"





Ediz Bahtiyaroğlu’nun alacaklarına bakması için ailesinin yetki verdiği Emrah Yıldız, süreç normal devam ettiği takdirde Ankaragücü’nden bu paranın tahsil etmelerinin en az 3-4 yıl süreceğini söyledi. Bu yönde araştırma yaptığını söyleyen Yıldız, “Herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Bizler hakkımız olan parayı talep ediyoruz. Ediz kardeşimizin dosyası, halen Futbol Federasyonu’nda çok gerilerde bulunuyor. Yetkililer bu dosyayı ilk sıraya alırsa para da hemen ödenir!” ifadelerini kullandı.





"Sigorta şirketinden tazminat alınabilir"





Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, Bahtiyaroğlu ailesinin sigorta şirketine dava açması halinde tazminat kazanabileceğini söyledi. Kılıç bu yönde Yargıtay kararı olduğunu belirtti. Bu arada tüm gözlerin üzerine çevrili olduğu Futbol Federasyonu, bu konuda sessizliğini korumaya devam etti.





"Borcumuzu hemen ödeyeceğiz"





Bucaspor eski başkanı Şeref Üstündağ ise Ediz’e olan 80 bin liralık borcu derhal ödeyeceklerini söyledi. Üstündağ “Hiç kimse merak etmesin, Ediz kardeşimizin hak ettiği para ailesine en kısa süre içinde ödenecek. Ediz’i evladımız gibi severdik. Bucaspor camiası olarak görevimizi ve sorumluluklarımızı biliyoruz. Ediz’in ailesine paranın ödenmesi için çalışmaları hemen başlattık” dedi.





Kaynak: Atilla Türker / HT Spor