Ankaragücü’nde galibiyet sevinci

Ankaragücü Genel Menajeri Hikmet Hancıoğlu, ''Ziraat Türkiye Kupası'na farklı galibiyetle başlamamız sevindirici oldu'' dedi.





PTT 1. Lig'de verilen mücadeleyle birlikte Türkiye Kupası ilk maçında alınan farklı galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Hancıoğlu, ''Daha önce de belirtmiştim, kupaya yabancı değiliz. Pırıl pırıl genç ve yetenekli takımımızla daha iyi yerlere geleceğimizden herkes emin olsun'' diye konuştu.





Kendilerinin yönetim olarak işin başında olduklarını, teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla çok emek verildiğini kaydeden Hikmet Hancıoğlu, ''Taraftarlarımızın bu takıma daha çok sahip çıkmasını istiyoruz. Ankaragücü'nün kurtuluşu bu yetenekli futbolcu kardeşlerimizdir. Taraftarlarımız bize çok büyük enerji veriyor'' diyerek, kendilerine bugüne kadar verilen destek için teşekkür etti.





Oynayacakları karşılaşmalarda hakem hatalarıyla anılmak istemediklerini dile getiren Hancıoğlu, şunları söyledi:





''Ankaragücü üzerinde oynanan oyunlara asla izin vermeyeceğiz. Bu camia sahipsiz değildir. Bizi kimse hafife almasın. Biz ayrıcalık istemiyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz. Bir savaştan çıktık ve yeniden yapılanıyoruz. Hakem hataları veya başka şeylerle meşgul olmak istemiyoruz. Bütün enerjimizi teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizle birlikte bir an önce başarıyı yakalamak için çok çalışıyoruz. Bu genç ve yetenekli kardeşlerimizin bunu başaracak güçleri ve yürekleri fazlasıyla var.''