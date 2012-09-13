Ankaragücü İzmir yolcusu

Deplasmanda Karşıyaka ile karşılaşacak Ankaragücü, bugün hava yoluyla İzmir'e gidecek.





Kulüp genel menajeri Hikmet Hancıoğlu takım Ankara'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, geride kalan iki haftada iyi oyunlarını puana çeviremediklerini söyledi.





Milli maç nedeniyle liglere verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Hancıoğlu, ''Teknik ekibimiz ve futbolcularımız, iyi geçirdikleri çalışma dönemini sahaya yansıtarak Ankara'ya en iyi sonuçla dönecek ve vefakar taraftarlarımızı mutlu edecektir'' dedi.