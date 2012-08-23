Ankara’yı sevmenin 10 sebebi

Yıllar içinde eski düzenini yitirse de, Ankara düzeniyle hep gönlümüzde!



ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Ankara, Gazi gibi Türkiye'nin en iyi üniversitelerine evsahipliği yapan şehir, öğrencilerini büyütür, yetiştirir, İstanbul'a yollar!



Başta Kuğulu Park omak üzere, şehrin muhteşem parkları vardır. Botanik, Seğmenler ve Meclis parkı, bunlardan sadece birkaçı!,



Atatürk'ün yanıbaşında olmak insana her zaman iyi geliyor!



Ankara'yı denizi olmadığı aşağılayan zihniyetin görmesi gereken yerdir!



Başka şehirde bulamayacağınız güzellikte ve derinlikte kitabevlerini Ankara'da bulabilirsiniz. Dost Kitabevi bunlar içinde en yakını, en dostudur! Yılların, önünde buluşma yeridir.



En güzel semtidir! Şıklığı, zarafeti ve nezih insanlarıyla Kavaklıdere, semti kadar güzel bir şaraba da adını vermiştir.



Ankaralıların en sevdiği şeyler listesi olsa, Radyo ODTÜ üst sıralarda yer alır! Yıllardır, bu hiç değişmedi...