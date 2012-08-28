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Ankara Garı ihalesine tek teklif

Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yap-işlet-devret modelinin ilk kez uygulanacağı Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı İhalesi'ne tek teklifi Limak İnşaat-Kolin İnşaat-Cengiz İnşaat konsorsiyumu verdi.

28 Ağustos 2012 Salı 12:20
Ankara Garı ihalesine tek teklif

TCDD Genel Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ihalenin komisyon başkanlığını TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmet Duman yaptı.

Duman, ihalenin açılışında yaptığı konuşmada, bugüne kadar havaalanlarının yapımında başarıyla uygulanan YİD modelinin ilk kez bir demiryolu projesinde uygulanacağını ifade etti. Projenin başarıyla gerçekleştirilmesi durumunda YİD modelini bundan sonraki projelerde de uygulayacaklarını bildiren Duman, projeyle ilgili bilgi verdi.

İhale için 10 firmanın şartname aldığını belirten Duman, tek teklifin Limak İnşaat-Kolin İnşaat-Cengiz İnşaat konsorsiyumundan geldiğini bildirdi.
Şartname gereği inşaat süresinin 2 yılı geçemeyeceğini ifade eden Duman, gerekli incelemeler ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra işletim süresi teklifinin yer aldığı zarfın basın huzurunda açılacağını kaydetti.

Uzay üssü görünümlü gar binası

Celal Bayar Bulvarı ile mevcut gar binasının arasındaki araziye yapılması planlanan Ankara Hızlı Tren Garı, 21 bin 600 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Günde 50 bin, yılda 15 milyon yolcu kapasitesine sahip garın zemin katında yolcu dinlenme salonları ve büfeler bulunacak. Garın iki katına 5 yıldızlı otel yapılacak, çatı katında ise restoran ve kafeler olacak. Tesisin zemin katının altında peronlar ve bilet satış gişeleri, bir alt katta ise 3 bin araçlık kapalı otopark yer alacak.

Mevcut gardaki hatların deplase edilmesinin ardından yeni garda, aynı anda 12 hızlı tren setinin yanaşabileceği 420 metre uzunluğunda 6 hızlı tren, 4 konvansiyonel, 2'şer banliyö ve yük treni hattı yapılacak.

Ankara Hızlı Tren Garı ile mevcut garın eş güdümlü olarak kullanılması planlanıyor. İki gar binasının yer altından ve yer üstünden bağlantısı sağlanacak. Projeye göre, hafif raylı toplu taşıma sistemi Ankaray'ın Maltepe istasyonundan yeni gar binasına içinde yürüyen bant bulunan tünel yapılacak.

Yeni Hızlı Tren Garı, ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınarak ve diğer ülkelerdeki yüksek hızlı tren garlarının yapısı, düzeni, kullanım ve işletme şekilleri incelenerek planlandı.

Ankara Gar ve çevresini Başkent için bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi hedeflenen proje, günümüz teknolojisi ve mimari anlayışının yanında hız ve dinamizmi simgeleyecek ve TCDD'nin yeni vizyonunu temsil edecek şekilde tasarlandı.

İlk ihalesi geçen yıl yapılmıştı

TCDD, 'uzay üssü' görünümündeki hızlı tren istasyonu için ilk olarak 20 Ocak 2011'de ihaleye çıkacağını duyurmuştu. Şartname satın alan firmaların tesisin altından geçmesi planlanan metronun sıkıntı yaratabileceği yönündeki çekinceleri nedeniyle ihale, 22 Şubat 2011 tarihine ertelenmişti. Bu tarihte de firmaların talebi nedeniyle 2 Mart 2011 tarihine ertelenen ihaleye, Limak İnşaat ve (Hindistan Merkezli) GMR Infrastructure Ortak Girişimi ile İÇTAŞ ve Cengiz İnşaat Ortak Girişimi teklif vermişti. YİD modeli ile toplam 100-150 milyon dolarlık yatırımla inşa edilecek projenin ihalesi daha sonra iptal edilmişti.

TCDD, daha sonra Ankara Hızlı Tren Garı ihalesinin, YİD modeliyle 17 Temmuz 2012'de yapılacağını duyurmuş, ancak şartnameyi alan firmaların talebi üzerine ihale 28 Ağustosa ertelenmişti.

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